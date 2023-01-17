Раскрыта схема отмывания денег через инвестиционные монеты

ЦБ раскрыл новую схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет, пишет «РБК».

Организация перечисляет средства фиктивной компании, затем деньги уходят реальному юрлицу, которое покупает на них инвестиционные монеты, а после перепродает их между посредниками. Подставные физлица продают банку монеты и обналичивают полученные деньги.

Подобные операции обычно проводятся в размере 10-25 млн рублей каждая.

Центробанк сообщает, что в случае выявления таких операций сведения о них отразятся на платформе «Знай своего клиента». Компании будут маркированы как подозрительные и испортят свой риск-профиль.