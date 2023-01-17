Казначейство составило перечень КБК, входящих в ЕНП

На сайте Федерального казначейства опубликован перечень КБК налогов, которые входят в состав ЕНП.

В таблице, составленной Казначейством, представлены КБК по таким налогам как:

налог на прибыль;

НДС;

налог по УСН и ЕСХН;

НДФЛ;

акцизы;

страховые взносы;

имущественные налоги.

Эти КБК надо указывать в уведомлении по ЕНП (если по конкретному налогу требуется уведомление).

Например, по НДФЛ, страховым взносам, УСН уведомления нужны. Там надо указывать КБК налога (взносов).

По НДС и налогу на прибыль уведомления не нужны.