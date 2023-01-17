Казначейство составило перечень КБК, входящих в ЕНП

На сайте Федерального казначейства опубликован перечень КБК налогов, которые входят в состав ЕНП.
В таблице, составленной Казначейством, представлены КБК по таким налогам как:
- налог на прибыль;
- НДС;
- налог по УСН и ЕСХН;
- НДФЛ;
- акцизы;
- страховые взносы;
- имущественные налоги.
Эти КБК надо указывать в уведомлении по ЕНП (если по конкретному налогу требуется уведомление).
Например, по НДФЛ, страховым взносам, УСН уведомления нужны. Там надо указывать КБК налога (взносов).
По НДС и налогу на прибыль уведомления не нужны.