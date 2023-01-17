Общество

ИП и компаниям будет грозить штраф за продажу лекарств без рецепта

В Госдуму внесли проект о штрафах до 200 тыс. руб. за продажу лекарств без рецепта. Наказание приготовили и для должностных лиц, чтобы фармацевты не отпускали лекарства без документов от врача.

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Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта, пишет «Коммерсант».

Фармацевтам и должностным лицам будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям – от 50 тыс. до 100 тыс., юрлицам – от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Чиновники говорят, что фармацевты чаще всего нарушают закон и продают препараты без рецепта. Помимо штрафа им будет грозить лишение возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.

Напомним, что с 1 марта 2023 года рецептурные лекарства можно будет продать и купить онлайн (Федеральный закон от 20.10.2022 № 405-ФЗ).

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