ИП и компаниям будет грозить штраф за продажу лекарств без рецепта

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта, пишет «Коммерсант».

Фармацевтам и должностным лицам будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям – от 50 тыс. до 100 тыс., юрлицам – от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Чиновники говорят, что фармацевты чаще всего нарушают закон и продают препараты без рецепта. Помимо штрафа им будет грозить лишение возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.

Напомним, что с 1 марта 2023 года рецептурные лекарства можно будет продать и купить онлайн (Федеральный закон от 20.10.2022 № 405-ФЗ).