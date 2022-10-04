С 1 марта 2023 года рецептурные лекарства можно будет продать и купить онлайн. Пока только в трех регионах

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях проект, который разрешает онлайн-продажи в розницу лекарств, отпускаемых по рецепту. Первыми регионам будут Москва, Белгородская и Московская области.

За время эксперимента, надо убедиться, что в руки не попадут контрафактные лекарства и запрещенные к продаже.

Запрещена дистанционная продажа лекарственных препаратов, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества.

Список разрешенных к онлайн-торговле лекарств утвердит Минздрав. А аптеки обязали проверять, что покупает лекарство и примет доставку именно тот человек, которому выписали рецепт.

Закон вступит в силу 1 марта 2023 года, спустя полгода будут оценивать первые результаты.

В 2020 году, в начале пандемии коронавирусной инфекции, разрешили онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. Тогда же решили, что онлайн-продажи надо открыть и для рецептурных препаратов.