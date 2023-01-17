В Московской области малый бизнес получил больше 830 млн рублей в виде льготных микрозаймов

Московский областной фонд микрофинансирования в 2022 году выдал малым и средним предприятиям Подмосковья льготные кредиты на сумму свыше 830 млн рублей, сообщает «ТАСС».
В Подмосковье 501 компания, которая входит в число МСП, получила льготные микрозаймы на общую сумму 834,5 млн рублей.
Больше всего (119 кредитов) на сумму почти 300 млн рублей предприниматели получили по программе «Приоритетный».
По программе «Самозанятые» получили 106 кредитов на сумму 46,3 млн рублей.
Отдельные льготные условия доступны для компаний, которые работают в социальной сфере. Они могут получить до 2 млн рублей по ставке 2% на срок до трех лет. На этих условиях выдали 45 кредитов, общая сумма – 83 млн рублей.