Малый и средний бизнес

В Московской области малый бизнес получил больше 830 млн рублей в виде льготных микрозаймов

Более 500 компаний получили льготные займы до 5 млн рублей на срок до трех лет.

Версия для печати

Московский областной фонд микрофинансирования в 2022 году выдал малым и средним предприятиям Подмосковья льготные кредиты на сумму свыше 830 млн рублей, сообщает «ТАСС».

В Подмосковье 501 компания, которая входит в число МСП, получила льготные микрозаймы на общую сумму 834,5 млн рублей.

Больше всего (119 кредитов) на сумму почти 300 млн рублей предприниматели получили по программе «Приоритетный».

По программе «Самозанятые» получили 106 кредитов на сумму 46,3 млн рублей.

Отдельные льготные условия доступны для компаний, которые работают в социальной сфере. Они могут получить до 2 млн рублей по ставке 2% на срок до трех лет. На этих условиях выдали 45 кредитов, общая сумма – 83 млн рублей.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Какие события произошли 17 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Совет Госдумы поставил в повестку закон о цифровом ₽; рынок складных смартфонов увеличится на 44 % в 2023-м; теннисистка Мария Шарапова снялась в сериале Netflix; Даниил Медведев резко отреагировал на выкрик с трибуны

Какие события произошли 17 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоговый мониторинг

Подключиться к налоговому мониторингу бизнес может через сервис VK

VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud, чтобы передавать необходимые данные и документы в онлайн-режиме в ФНС. Платформа интегрирована с автоматизированной системой АИС «Налог-3», ее можно подключить к внутренним системам компании.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще