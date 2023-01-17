Сервиса оплаты проезда Face Pay получил название на русском языке

На портале «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору русскоязычного названия для системы Face Pay, которая позволяет бесконтактно оплачивать проезд.

За название «Система биометрической оплаты» проголосовали 41 740 человек, это 21% от всех голосов.

19% выбрали название «Плати улыбкой», 15% – «Лицо Москвы», 15% – «Облик» и 14% – «Оплата взглядом».

В октябре 2021 года бесконтактная оплата Face Pay начала работать на всех станциях московского метро. В сентябре 2022 года к проекту подключились станции Московского центрального кольца (МЦК).

Чтобы пользоваться «Системой биометрической оплаты» нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», загрузить фотографию лица, привязать банковскую карту и транспортную карту «Тройка». Перед турникетом в метро нужно посмотреть в установленную камеру и проезд будет оплачен.