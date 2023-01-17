Личные финансы

Сервиса оплаты проезда Face Pay получил название на русском языке

Теперь система распознавания лица для оплаты проезда в метро будет назваться «Система биометрической оплаты».

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На портале «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору русскоязычного названия для системы Face Pay, которая позволяет бесконтактно оплачивать проезд.

За название «Система биометрической оплаты» проголосовали 41 740 человек, это 21% от всех голосов.

19% выбрали название «Плати улыбкой», 15% – «Лицо Москвы», 15% – «Облик» и 14% – «Оплата взглядом».

В октябре 2021 года бесконтактная оплата Face Pay начала работать на всех станциях московского метро. В сентябре 2022 года к проекту подключились станции Московского центрального кольца (МЦК).

Чтобы пользоваться «Системой биометрической оплаты» нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», загрузить фотографию лица, привязать банковскую карту и транспортную карту «Тройка». Перед турникетом в метро нужно посмотреть в установленную камеру и проезд будет оплачен.

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