ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры наехали на Госдуму из-за ЕНП: работы прибавилось, а где удобство никто не понял

В Telegram-канале Госдумы выпустили пост о плюсах единого налогового платежа. Радостные комментарии единичных ботов захлебнулись в потоке негатива бухгалтеров и предпринимателей.

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Люди пишут, как же тяжело дается переход на новые правила уплаты налогов. Из основных претензий:

  1. Из-за того, что нужно сдавать уведомления по ЕНП, работы не убавилось, а только стало больше;
  2. ФНС, наверняка, будет постоянно терять деньги и делать незаконные списания;
  3. ЕНП не помогает избегать ошибок и экономить время: это иллюзия;
  4. До сих пор нет актуальной информации по переносу оплаченных сумм на ЕНС в ЛК.

Люди требуют, чтобы налоговики указывали в ЛК данные по всем начислениям с указанием законодательных норм, чтобы с уплатой налогов мог разобраться человек без бухгалтерского опыта.

Бухгалтеры просят вернуть все, как было.

Впрочем, мучаются сейчас не только бухгалтеры.

Вот интересное замечание: «Напрячься пришлось разработчикам бухгалтерских программ, операторам документооборота, банкам. Сбербанк, например, начал брать с некоторых плательщиков комиссию за страховые взносы (травматизм), мотивируя это тем, что у них нет данных по новым КБК. Думаю, что и работникам налоговой сейчас очень не просто».

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