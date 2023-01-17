Криптовалюта

У цифрового рубля не будет срока годности

Тестировать цифровые рубли начнут уже в апреле 2023 года. Электронная валюта будет в формате кода, для ее хранения откроют специальные цифровые кошельки.

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что срок службы цифрового рубля после его внедрения в РФ не будет ограничен. Об этом пишет «ТАСС».

Цифровой рубль станет третьей формой денег и будет использоваться наряду с наличными и безналичными рублями в банках.

Новая технологичная форма рубля даст ряд преимуществ, в том числе связанных с преодолением санкций недружественных стран.

В апреле 2023 года Центробанк начнет тестировать цифровые рубли на реальных клиентах.

В 2024 году планируют запустить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и разрешить нерезидентам заводить электронные кошельки.

Цифровой рубль будет иметь форму кода, который будет храниться в электронном кошельке. Во время оплаты или перевода код из одного кошелька перейдет в другой.

Владельцы цифровых денег также смогут переводить рубли из одной формы в другую.

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Источник:
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Рубрика:
Криптовалюта
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