Подключиться к налоговому мониторингу бизнес может через сервис VK

На платформе VK Tax Compliance пользователи могут проверять данные перед отправкой в налоговую службу, распределять роли команды, которая работает с налоговой информацией, и гибко настраивать инструменты под задачи компании.

Платформа размещена в защищенном контуре облака, и ее инструменты регулярно развивает VK с учетом налоговых изменений.

«Режим налогового мониторинга доступен не только крупным, но и средним компаниям. При этом нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, а также тратить время IT-специалистов компании», – комментирует Андрей Черненко, директор платформенных B2G-сервисов VK Tech.

Решение можно быстро и просто интегрировать в IT-инфраструктуру компании и масштабировать при необходимости подключать дочерние предприятия, расширять доступные инструменты.