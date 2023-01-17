Валюта

Центробанк запустил своп по продаже юаней за рубли

Сделки можно проводить на Московской бирже, ежедневный лимит составит 10 млрд юаней.

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С 19 января 2023 года Центробанк запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней – сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день, сообщается на сайте Банка России.

«Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов», – говорится в сообщении ЦБ.

Расчеты по первой части сделки будут в день ее заключения, а расчеты по второй части – на следующий рабочий день.

Сделки будут заключаться по рабочим дням на Московской бирже.

Максимальный лимит по этому инструменту будет установлен в размере 10 млрд юаней в день. При необходимости Центробанк его скорректирует.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Валюта
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