Центробанк запустил своп по продаже юаней за рубли

С 19 января 2023 года Центробанк запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней – сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день, сообщается на сайте Банка России.

«Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов», – говорится в сообщении ЦБ.

Расчеты по первой части сделки будут в день ее заключения, а расчеты по второй части – на следующий рабочий день.

Сделки будут заключаться по рабочим дням на Московской бирже.

Максимальный лимит по этому инструменту будет установлен в размере 10 млрд юаней в день. При необходимости Центробанк его скорректирует.