Товарный знак

«ГАЗ» подал в суд на предпринимателя за брелок с логотипом компании

Красноярский предприниматель разместил товарный знак «ГАЗ» на сувенирах, производитель автомобилей потребовал компенсацию в 30 тысяч рублей.

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Производитель автомобилей «ГАЗ» подал иск о взыскании компенсации за незаконное использование его товарного знака, который красноярский предприниматель нанес на сувенирную продукцию. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Красноярского края.

Предприниматель в интернет-магазине запустил продажу брелоков с эмблемой «ГАЗ».

Компания намерена взыскать с предпринимателя 30 тыс. рублей компенсации, а также запретить размещать общеизвестный товарный знак «ГАЗ» на сувенирах.

Производитель автомобилей обладает исключительными правами на товарный знак «ГАЗ» и не давал предпринимателю право его использовать.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Товарный знак
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