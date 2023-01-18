«ГАЗ» подал в суд на предпринимателя за брелок с логотипом компании

Производитель автомобилей «ГАЗ» подал иск о взыскании компенсации за незаконное использование его товарного знака, который красноярский предприниматель нанес на сувенирную продукцию. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Красноярского края.
Предприниматель в интернет-магазине запустил продажу брелоков с эмблемой «ГАЗ».
Компания намерена взыскать с предпринимателя 30 тыс. рублей компенсации, а также запретить размещать общеизвестный товарный знак «ГАЗ» на сувенирах.
Производитель автомобилей обладает исключительными правами на товарный знак «ГАЗ» и не давал предпринимателю право его использовать.