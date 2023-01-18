В 2ГИС можно найти и забронировать каршеринг

Картографическая компания 2ГИС запустила собственный агрегатор каршеринга, сообщает «ТАСС».

Теперь пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга смогут на карте в приложении 2ГИС найти доступный для аренды каршеринг «Ситидрайв» и «Делимобиль».

Чтобы увидеть машины, нужно нажать на кнопку «Слои на карте» в левом верхнем углу экрана и выбрать пункт «Каршеринг».

При бронировании авто, сервис перенаправит пользователя в приложение каршеринга-партнёра.

Сервисы каршеринга предоставляют информацию о стоимости аренды и расположении автомобилей. Данные обновляются в 2ГИС раз в минуту.

В мобильных приложениях «Ситидрайва» и «Делимобиля» также появились карты и справки от 2ГИС.