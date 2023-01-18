😡 Остановите этот бред с ЕНС, переход не получился, отложите на год – истерика бухгалтеров продолжается

«Клерк» еще с прошлого года предупреждал о недоработках проекта ЕНС и неудобстве ЕНП.

Ждать внятных разъяснений от ФНС, оказалось, бесполезно. Ответов до сих пор нет, в том числе на вопрос, как уменьшать авансы по УСН на фиксированные взносы и стоимость патента.

Почему счет один, а отчетов двадцать?

Почему вылезли незаконные начисления налогов и пеней?

Почему не сработала ФНС, а проблемы у бухгалтеров и бизнеса? Вам ошибки не прощают.

Правильно пишут: «Такие законодательные акты принимать могут либо враги государства, либо совсем невменяемые ! Ваши затеи ничего позитивного для развития предпринимательства в РФ не приносят, кроме дополнительных проблем в работе и сплошного негатива ко всему чиновничьему аппарату. Законы должны разрабатываться людьми, которые хотя бы знания и опыт имеют в том, чем они занимаются, а не теми, кто совершенно далек от реальной жизни».

«Клерк» предлагал участникам экспертимента, к примеру, компании «Норникель», рассказать про ЕНС, но ответа не последовало. Где же то сообщество, которое положительно оценило эксперимент?!

«Опора России» о сложностях молчит, мы же не видим, кто бы мог открыто поддержать бухгалтеров и собственников бизнеса в этой ситуации.

Будем сами. Сообщество профессиональных бухгалтеров – ваш канал обратной связи с чиновниками, бизнес-объединение.

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