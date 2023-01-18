Карьера бухгалтера

😡 Остановите этот бред с ЕНС, переход не получился, отложите на год – истерика бухгалтеров продолжается

Вы знаете «Клерк»: мы не заискиваем перед налоговиками, минфиновцами, не ищем друзей, там где их нет. И если ЕНС и новое устройство налогового порядка вам объективно не нравится, мы не называем черное белым, мы пишем, что все – плохо.

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«Клерк» еще с прошлого года предупреждал о недоработках проекта ЕНС и неудобстве ЕНП.

Ждать внятных разъяснений от ФНС, оказалось, бесполезно. Ответов до сих пор нет,  в том числе на вопрос, как уменьшать авансы по УСН на фиксированные взносы и стоимость патента.

  • Почему счет один, а отчетов двадцать?
  • Почему вылезли незаконные начисления налогов и пеней?
  • Почему не сработала ФНС, а проблемы у бухгалтеров и бизнеса? Вам ошибки не прощают.

Правильно пишут: «Такие законодательные акты принимать могут либо враги государства, либо совсем невменяемые ! Ваши затеи ничего позитивного для развития предпринимательства в РФ не приносят, кроме дополнительных проблем в работе и сплошного негатива ко всему чиновничьему аппарату. Законы должны разрабатываться людьми, которые хотя бы знания и опыт имеют в том, чем они занимаются, а не теми, кто совершенно далек от реальной жизни».

«Клерк» предлагал участникам экспертимента, к примеру, компании «Норникель», рассказать про ЕНС, но ответа не последовало. Где же то сообщество, которое положительно оценило эксперимент?!

 «Опора России» о сложностях молчит, мы же не видим, кто бы мог открыто поддержать бухгалтеров и собственников бизнеса в этой ситуации.

Будем сами. Сообщество профессиональных бухгалтеров  – ваш канал обратной связи с чиновниками, бизнес-объединение.

Регистрируйтесь в Сообществе профессиональных бухгалтеров. Будем добиваться адекватного отношения к вам и вашей работе. Похожие союзы уже есть, но ничего не делают для участников. А мы самые смелые.

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