МСП-поставщик впервые заключил офсетный договор на сумму свыше 120 млн рублей

ООО «Автодор – Платные Дороги» заключило первый офсетный договор по 223-ФЗ при участии Корпорации МСП, сообщается на сайте Министерства экономического развития.

Компания ООО «Сорб Инжиниринг» должна поставить 100 тыс. отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным дорогам и 10 тыс. держателей для них.

Общая сумма договора – 120,3 млн рублей, из которых 50 млн рублей – инвестиции субъекта МСП.

Эти средства компания взяла по льготному кредиту в МСП Банке.

ООО «Сорб Инжиниринг» проведет опытно-конструкторские работы, испытания, закупит нужное оборудование. Также компания будет контролировать стабильность работы своих устройств.

Первая партия транспондеров и держателей будет готова уже в мае 2023 года, срок исполнения договора с 2023 по 2025 год.

Первый офсетный договор поможет предприятию увеличить число рабочих мест (с 10 до 30) и получить гарантированный рынок сбыта готовой продукции.