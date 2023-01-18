Могут повысить порог идентификации при финансовых операциях

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков считает, что может быть повышен порог для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями. Об этом пишет «Интерфакс».

Замглавы Минфина Алексей Моисеев поддержал эту идею.

Как только авторы инициативы подготовят законопроект, он будет отправлен в Росфинмониторинг.

Сейчас по «антиотмывочному» закону идентификация физлиц начинается с 15 тыс. рублей. Исключение – выплаты страховки по ОСАГО и покупка наличной валюты. Там порог идентификации составляет 40 тыс. рублей.