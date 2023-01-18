В Совкомбанке можно купить инвестиционные бриллианты

Совкомбанк и алмазодобывающая компания АЛРОСА заключили соглашение об организации продажи бриллиантов частным лицам, сообщается на сайте банка.
Клиенты банка могут подобрать инвестиционный бриллиант с нужными характеристиками массой от двух карат. Частные лица покупают бриллианты без 20% НДС.
Также для покупки доступны наборы из бриллиантов массой от 0,3 до двух карат с единой ценой за карат и опцией обратного выкупа на сайте программы ALROSA Diamond Exclusive.
Стоимость «бриллиантовых корзин» начинается с 20 тыс. долларов в рублевом эквиваленте.