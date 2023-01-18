Инвестиции

В Совкомбанке можно купить инвестиционные бриллианты

Покупка драгоценных камней компании АЛРОСА будет без 20% НДС. Клиенты смогут подобрать инвестиционный бриллиант массой от двух карат или приобрести «бриллиантовую корзину» из нескольких камней.

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Совкомбанк и алмазодобывающая компания АЛРОСА заключили соглашение об организации продажи бриллиантов частным лицам, сообщается на сайте банка.

Клиенты банка могут подобрать инвестиционный бриллиант с нужными характеристиками массой от двух карат. Частные лица покупают бриллианты без 20% НДС.

Также для покупки доступны наборы из бриллиантов массой от 0,3 до двух карат с единой ценой за карат и опцией обратного выкупа на сайте программы ALROSA Diamond Exclusive.

Стоимость «бриллиантовых корзин» начинается с 20 тыс. долларов в рублевом эквиваленте.

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