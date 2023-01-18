Госдума приняла законопроект о льготе по НДПИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому с 2026 года можно обнулить НДПИ при добыче многокомпонентной комплексной руды в Красноярском крае. Об этом сообщает «ТАСС».

Нулевая ставка будет действовать 12 лет, затем ее можно продлить еще на восемь лет.

Право на применение нулевого коэффициента предоставляется при условии заключения инвестиционного соглашения о добыче палладия с Минфином России и Минприроды России. Объем вложений на 2023-2029 годы должен быть не менее 89 млрд рублей без учета НДС.

Лицензия на пользование недрами должна быть впервые получена до 1 января 2014 года.

Сейчас этим требованиям соответствует проект «Русской платины» по разработке месторождения в Норильске («Черногорская ГРК»).