Центробанк установит курсы рубля к девяти валютам

Банк России с 18 января 2023 года начнет устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, сообщается на сайте ЦБ.
В перечень иностранных валют, официальные курсы которых устанавливаются Банком России, дополнительно включили: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.
До этого Банк России устанавливал официальные курсы к 34 иностранным валютам, в том числе для доллара США, евро и китайского юаня.