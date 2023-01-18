Вы – бухгалтер. А не знаете новые стандарты учета. Научим применять шесть новых ФСБУ

Обучающие материалы по всем новым ФСБУ есть в одном курсе:смотрите первый урок сейчас.
В программе:
- ФСБУ 5/2019 Запасы
- ФСБУ 25/2018 Аренда
- ФСБУ 26/2020 Капвложения
- ФСБУ 6/2020 ОС
- ФСБУ 27/2021 Документооборот
- ФСБУ 14/2022 НМА.
Записывайтесь на курс сегодня, успеете подготовить годовую отчетность за 2022 год по правилам новых стандартов.
Если игнорировать стандарты, рискуете получить доначисления по налогам, штрафы за грубые нарушения в учете. Отчетность будет искажена, а руководство не получит верных сведений о состоянии бизнеса.
Во время обучения вы сможете общаться с преподавателями и задавать вопросы, никого не оставим без внимания.
А после сдачи тестового задания, получите удостоверение о повышении квалификации. Можно почитать отзывы участников, которые уже прошли курс.