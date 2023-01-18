Повышение квалификации для бухгалтеров

Вы – бухгалтер. А не знаете новые стандарты учета. Научим применять шесть новых ФСБУ

Ну, как новых? Для большинства – новых. Часть бухгалтеров все-таки перешла на них еще в прошлом году. И вы не откладывайте.

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Обучающие материалы по всем новым ФСБУ есть в одном курсе:смотрите первый урок сейчас.

В программе:

  • ФСБУ 5/2019 Запасы
  • ФСБУ 25/2018 Аренда
  • ФСБУ 26/2020 Капвложения
  • ФСБУ 6/2020 ОС
  • ФСБУ 27/2021 Документооборот
  • ФСБУ 14/2022 НМА.

Записывайтесь на курс сегодня, успеете подготовить годовую отчетность за 2022 год по правилам новых стандартов.

Если игнорировать стандарты, рискуете получить доначисления по налогам, штрафы за грубые нарушения в учете. Отчетность будет искажена, а руководство не получит верных сведений о состоянии бизнеса.

Во время обучения вы сможете общаться с преподавателями и задавать вопросы, никого не оставим без внимания.

А после сдачи тестового задания, получите удостоверение о повышении квалификации. Можно почитать отзывы участников, которые уже прошли курс.

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