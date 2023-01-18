Вы – бухгалтер. А не знаете новые стандарты учета. Научим применять шесть новых ФСБУ

Обучающие материалы по всем новым ФСБУ есть в одном курсе:смотрите первый урок сейчас.

В программе:

ФСБУ 5/2019 Запасы

ФСБУ 25/2018 Аренда

ФСБУ 26/2020 Капвложения

ФСБУ 6/2020 ОС

ФСБУ 27/2021 Документооборот

ФСБУ 14/2022 НМА.

Записывайтесь на курс сегодня, успеете подготовить годовую отчетность за 2022 год по правилам новых стандартов.

Если игнорировать стандарты, рискуете получить доначисления по налогам, штрафы за грубые нарушения в учете. Отчетность будет искажена, а руководство не получит верных сведений о состоянии бизнеса.

Во время обучения вы сможете общаться с преподавателями и задавать вопросы, никого не оставим без внимания.

А после сдачи тестового задания, получите удостоверение о повышении квалификации. Можно почитать отзывы участников, которые уже прошли курс.