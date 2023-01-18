Мобилизация

Путин пообещал работникам ОПК отсрочку от призыва

Сотрудники призывного возраста нужны на загруженных оборонных предприятиях. Вопрос об отсрочке решится в ближайшее время.

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Президент Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), будет решен в ближайшее время. Об этом пишет «ТАСС».

«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», – сообщил Владимир Путин.

Также глава государства напомнил, что сотрудники ОПК не попали под частичную мобилизацию.

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