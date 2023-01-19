В малом бизнесе платежи QR-кодом выросли почти в пять раз

В 2022 году доля платежей по QR-коду у предприятий малого бизнеса выросла почти в пять раз. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор».

Общая доля безналичных платежей достигла рекордных 68%.

Когда системы бесконтактной оплаты Apple и Google Pay стали недоступны, покупатели решили не отказываться от этой технологии и перешли на оплату по QR-коду.

«В декабре количество торговых точек, принимающих оплату по QR, выросло в 5,8 раза по сравнению с прошлым годом. Общее количество транзакций за 2022 год было в 4,6 раз выше, чем в 2021 году», – сказано в исследовании.

Активнее всего QR-оплату используют малые предприятия из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского Пермского и краев, Свердловской, Ростовской, Новосибирской и Воронежской областей.

В 2023 году бесконтактные платежи сохранят свою популярность. Помимо бесконтактных систем оплаты, например, МирPay, SberPay и других будет совершенствоваться биометрическая система платежей.