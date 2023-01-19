🔔 Вопросы-ответы по Единому налоговому платежу (ЕНП): ИП на упрощенке/патенте/самозанятые

Где мне получить Единый налоговый счет? Его выдает банк?

Получать его нигде не нужно. Каждому налогоплательщику его уже присвоила ФНС. Это как электронный кошелек, в который вы складываете свои деньги, а ФНС их оттуда забирает в бюджет.

Проверить остаток на вашем ЕНС можно в Личном кабинете ИП на сайте nalog.ru. Но пока он работает неполноценно, эта функция там недоступна.

Что такое ЕНС и ЕНП?

Простыми словами ЕНС можно описать так: это электронный кошелек, куда вы в течение года вносите деньги. Деньги в нем – это единые налоговые платежи или ЕНП.

Принцип такой: посчитали, сколько должны заплатить, уведомили налоговую, положили эту сумму в своей кошелек. В определенную дату ФНС сама спишет деньги с вашего ЕНС в бюджет.

На счете ЕНС налоговые обязанности физлица и ИП объединяются?

Да, с кошелька ИП налоговики могут списать ваши долги за квартиру, машину и землю.

Что делать сейчас?

Терпеливо ждать. Технический переход ФНС затянулся, на ЕНС сейчас отражаются неверные цифры, у многих висит задолженность перед бюджетом, которой нет.

Надо ждать момента, когда ФНС объявит, что окончательно перенесла данные на единые налоговые счета. Пока информация в ЛК на сайте ФНС либо частично не отражается, либо отражается некорректно. А разобраться с сальдо не получится.

Когда проблему устранят, мы напишем. И если сальдо ЕНС по вашим данным будет неверным, тогда придется разбираться с налоговой.

Как только станет понятно, что ЕНС заработали, редакция «Клерка» расскажет и покажет со скринами, как заплатить налог за год, подать уведомление, заплатить аванс по УСН.

Вроде бы появилась новая отчетность для ИП...

Речь идет о налоговых уведомлениях. Вы должны уведомить, какую сумму налога по УСН вы начислили за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев.

Если уведомление об уплате аванса по УСН налоговики не получат, то с вашего ЕНС налог просто не спишут. Даже если в кошельке лежит нужная сумма, налоговая просто не будет знать, сколько забрать.

Но при этом, деньгами на ЕНС налоговики погасят недоимку по вашим налогам физлица.

Поэтому возможна такая ситуация: вы уверены, что оплатили налог, а на самом деле его без уведомления не списали и уже начисляют пени.

То есть, уплата аванса по УСН без подачи уведомления приведет к начислению пеней даже, если на ЕНС денег более, чем достаточно.

Подавайте уведомление.

Как подать уведомление?

Уведомление можно подать через ЛК, если у вас есть ЭЦП.

Если нет, то отправить по почте. Бланк утвержден.

Есть еще один вариант: можно оформлять платежки так, чтобы они одновременно являлись уведомлением.

Для этого в платежке-уведомлении надо указывать КБК не ЕНП: 182 010 61 20101 0000 510, а КБК УСН «доходы»: 182 1 05 01011 01 1000 110, УСН «доходы минус расходы»: 182 1 05 01021 01 1000 110.

Указать период и ОКТМО. Реквизиты такие.

Платить налоги надо в Тулу (не удивляйтесь, это не ошибка, в Тулу платит теперь вся страна).

На какую дату по УСН мне сейчас нужно ориентироваться?

Если в 2022 году вы заплатили налог по УСН за 2022 год, то очередной платеж – аванс по УСН за первый квартал. Крайний срок – 28 апреля 2023 года. При этом до 25 апреля надо сдать уведомление об исчисленном авансе по УСН за 1 квартал.

Если налог за 2022 год не оплачен, то заплатить его нужно к 28 апреля 2023 года.

То есть срок для уплаты налога по УСН за 2022 год и 1 квартал 2023 года – одинаковый. По годовому налогу сдавать уведомление не надо, потому что о сумме налога ФНС узнает из декларации. Ее ИП должны сдать до 25 апреля.

Резюмируем: за 2022 год просто платите налог, за 1 квартал 2023 года – платите налог (аванс) и сдаете уведомление.

Как мне заплатить налог по УСН за 2022 год сейчас? Не хочу ждать весны, но знаю, что сейчас какая-то путаница с платежками.

С платежками сейчас действительно серьезная путаница:

Из-за того, что все теперь должны платить в Тулу, изменились реквизиты получателя. Кроме того, ввели новые КБК. Минфин подготовил новые правила заполнения платежек, но до сих пор его приказ не зарегистрировал Минюст. ФНС с прошлого года публиковала рекомендацию к заполнению платежек, основываясь на новых неутвержденных правилах. Не все банки согласны принимать платежи по новым, но непринятым пока правилам.

Если ваш банк проводит платежки по новым правилам, то укажите в ней ОКТМО 0, период 0 и статус 01.

Если банк проводит платежки по старым правилам, то надо указывать свой ОКТМО или ОКТМО 70000000. Статус будет 13, период – ГД.00.2022.

Я смогу как и прежде уменьшить аванс по УСН на сумму уплаченных страховых взносов?

Да. Но с этим сейчас очевидная загвоздка. Как доказать, что ИП уплатил именно фиксированные взносы, непонятно. На сегодня уведомлений по ним нет. Даже ФНС не знает ответа на этот вопрос и ждет разъяснений от Минфина.

Остались неоплаченными страховые взносы, которые нужно было заплатить в 2022 году...

Нужно заплатить фиксированные взносы за 2022 год, потому что уже идут пени.

Уведомление на эти фиксированные взносы подавать точно не надо. Они уже начислены вам без уведомления.

В платежке укажите КБК ЕНП: 182 010 61 20101 0000 510. Получателем платежа будет УФК по Тульской области. Деньги зачислят на ваш ЕНС и оттуда налоговая заберет их в бюджет.

Я – самозанятый. Как мне быть?

Самозанятым проще. Они могут платить налоги, как и прежде, через приложение «Мой налог». У них есть право выбора – платить как привыкли, через «Мой налог» или платежными поручениями на ЕНП. Но в любом случае НПД тоже платится в Тулу.

Я ИП на патенте. Мне тоже нужно сдавать уведомления?

Нет. По ПСН уведомления по единому налогового платежу не сдают. Но налог по ПСН также надо платить в составе ЕНП.

ИП на ПСН, если хотят уменьшить патент на фиксированные взносы, также, по-прежнему, должны сдавать уведомления на уменьшение патента.