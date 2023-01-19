Законопроекты

Негосударственные пенсионные фонды наделят новыми полномочиями

Теперь НПФ смогут оказывать агентские и консалтинговые услуги в сфере финансов и инвестиций.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении видов деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщает «ТАСС».

НПФ допустят к осуществлению комплементарных видов деятельности.

Фонды смогут оказывают информационно-консультационные услуги в сфере финансов, выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Для этого будет заключен агентский договор.

Размер вознаграждения фонда за такие услуги не должен превышать 50% от среднего за три предшествующих календарных года совокупного размера оплаты услуг фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и по обязательному пенсионному страхованию.

Сейчас НПФ могут заниматься негосударственным пенсионным обеспечением и обязательным пенсионным страхованием. Другие виды деятельности запрещены.

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