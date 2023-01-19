Интернет и IT

Мобильным операторам в новых регионах дадут льготы

Операторы связи смогут не платить за радиочастотный спектр и не делать отчисления в резерв универсального обслуживания.

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Мобильные операторы, которые работают в новых регионах РФ, получат ряд льгот, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы «Цифровая экономика».

Операторов связи освободят от обязательной платы за радиочастотный спектр, им не придется платить отчисления в резерв универсального обслуживания.

Также до конца 2023 года планируют выделить дополнительные частоты, чтобы в новых регионах появилось два новых мобильных оператора.

Минцифры полагает, что мобильные операторы «МирТелеком» и «+7Телеком», которые работают в Херсонской и Запорожской областях, выйдут на рынок Донецкой Народной Республики (ДНР).

Сейчас в новых регионах представлены все операторы «большой четверки»: МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2. МТС работает с 13 декабря 2022 года на базе донецкого оператора «Феникс».

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