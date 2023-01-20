ФСБУ

💡 Пройдите бухучет для начинающих: первый шаг в обучении

Предлагаем начать изучение бухучета с основ – изучения стандартов бухгалтерского учета. Обучиться бухгалтерскому учету самостоятельно с нуля помогут лекции и мастер-классы экспертов «Клерка». Современные бухгалтеры должны освоить новые стандарты бухучета.

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Все новые стандарты бухучета собраны в одном курсе.

Запишитесь на курс «Шесть ФСБУ» и научитесь применять актуальные стандарты бухучета: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы.

Бухучет позволяет собрать все данные о сделках организации в учетной программе. Эта информация нужна не только руководителям компании, но налоговой, фондам, сотрудникам.

Вы легко освоите материал за месяц, сложные формулировки эксперты перевели на понятные, включили примеры, расчеты и максимально упростили понимание стандартов.

А если вам потребуется персональная консультация, преподаватели вам помогут онлайн.

Обучение стартует 1 февраля. Запишитесь на курс сегодня.

Как освоите все стандарты бухучета, укажите новый навык в своей анкете участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Свою анкету можно высылать работодателям и искать предложения по душе.

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