💡 Пройдите бухучет для начинающих: первый шаг в обучении

Все новые стандарты бухучета собраны в одном курсе.

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Бухучет позволяет собрать все данные о сделках организации в учетной программе. Эта информация нужна не только руководителям компании, но налоговой, фондам, сотрудникам.

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