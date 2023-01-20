Повышение квалификации для бухгалтеров

🗃️ Берите помощника для подготовки годовой отчетности

Мы подготовили большой курс, который поможет сдать всю годовую отчетность.

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1 февраля стартует курс повышения квалификации «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация».

Его программа включает материалы для подготовки отчетности по всем налогам и страховым взносам, бухгалтерской отчетности.

Он также поможет составить учетную политику и налоговый календарь на 2023 год.

Открыт урок «Контрольные соотношения для заполнения расчета по форме 6-НДФЛ», смотрите.

Вы узнаете основные критерии отбора на выездную налоговую проверку и сможете подготовить локальные нормативные акты по кадрам на этот год.

Кто добросовестно изучит материалы курса, сможет легко пройти тестирование и получить удостоверение аттестованного участника профессионального сообщества.

Записывайтесь на курс, вот его программа.

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Еще в 2022 году стартовала государственная программа поддержки бизнеса из реестра МСП. Расскажем, на какие льготы может рассчитывать малый и средний бизнес в 2023 году, а также какие преференции доступны для IT-отрасли.

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