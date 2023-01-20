🗃️ Берите помощника для подготовки годовой отчетности

1 февраля стартует курс повышения квалификации «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация».

Его программа включает материалы для подготовки отчетности по всем налогам и страховым взносам, бухгалтерской отчетности.

Он также поможет составить учетную политику и налоговый календарь на 2023 год.

Открыт урок «Контрольные соотношения для заполнения расчета по форме 6-НДФЛ», смотрите.

Вы узнаете основные критерии отбора на выездную налоговую проверку и сможете подготовить локальные нормативные акты по кадрам на этот год.

Кто добросовестно изучит материалы курса, сможет легко пройти тестирование и получить удостоверение аттестованного участника профессионального сообщества.

Записывайтесь на курс, вот его программа.