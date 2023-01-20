ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡ ФНС обещает не взыскивать налоговые долги, пока ситуация с сальдо на ЕНС не придет в норму

Сейчас в ФНС идет регламентная обработка данных о платежах за 2022 и 2023 год. Поэтому пока в личных кабинетах нет платежей за декабрь.

Версия для печати

После окончания обработки информация об актуальном состоянии расчетов с бюджетом обновится.

Об этом сообщает ФНС в своем сервисе «Вопросы-ответы».

До актуализации мер взыскания задолженности не будет, обещают налоговики.

Напомним, с сальдо по ЕНП сейчас неразбериха. В личных кабинетах появились несуществующие долги. Бизнес волнуется.

Это не единственная проблема, с которой столкнулись бухгалтеры из-за ЕНП. Голосуйте в нашем опросе, посвященном этой теме.

Пока главной проблемой бухгалтеры называют невозможность получить справку о сальдо по ЕНП.

Субсидии для бизнеса

Меры поддержки малого бизнеса и льготы для IT-компаний в 2023 году

Еще в 2022 году стартовала государственная программа поддержки бизнеса из реестра МСП. Расскажем, на какие льготы может рассчитывать малый и средний бизнес в 2023 году, а также какие преференции доступны для IT-отрасли.

Меры поддержки малого бизнеса и льготы для IT-компаний в 2023 году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще