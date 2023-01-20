⚡ ФНС обещает не взыскивать налоговые долги, пока ситуация с сальдо на ЕНС не придет в норму

После окончания обработки информация об актуальном состоянии расчетов с бюджетом обновится.

Об этом сообщает ФНС в своем сервисе «Вопросы-ответы».

До актуализации мер взыскания задолженности не будет, обещают налоговики.

Напомним, с сальдо по ЕНП сейчас неразбериха. В личных кабинетах появились несуществующие долги. Бизнес волнуется.

Это не единственная проблема, с которой столкнулись бухгалтеры из-за ЕНП. Голосуйте в нашем опросе, посвященном этой теме.

Пока главной проблемой бухгалтеры называют невозможность получить справку о сальдо по ЕНП.