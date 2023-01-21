⚡⚡⚡ Стало известно, как в 2023 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на фиксированные взносы

Опубликовано письмо от 20.01.2022 № 03-11-09/4254.

Фиксированные взносы можно платить поквартально.

Деньги, перечисленные в счет уплаты фиксированных взносов, будут зачтены в счет исполнения обязанности только при наступлении сроков их уплаты:

31 декабря текущего года;

1 июля следующего года.

Но можно подать заявление о распоряжении путем зачета положительного сальдо на ЕНС в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных взносов.

Таким образом, ИП смогут уменьшить поквартально налог по УСН на взносы, которые будут «выделены» из ЕНП через заявление о зачете.

ФНС на своем сайте разъяснила вышеназванное письмо Минфина.

1. Подавать уведомления по ЕНП на фиксированные взносы – бесполезно. Оно не предусмотрено. Даже если ИП его сдаст, срок уплаты будет считаться 31.12 и 01.07 (с учетом переноса на выходные).

2. Можно уплатить взносы за 2023 год и не подавать заявление о зачете по ст. 78 НК РФ. Тогда сработает установленный НК РФ срок уплаты взносов за 2023 год – 09.01.2024. И на эти взносы можно будет уменьшить налог по УСН за 2024 год. Уменьшать налог за 2023 год нельзя.

3. По фиксированным взносам за 2022 год, уплаченным 09.01.2023 и 03.07.2023, можно уменьшить налог за периоды 2023 года (без заявления о зачете).