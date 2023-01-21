ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡⚡⚡ Стало известно, как в 2023 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на фиксированные взносы

По фиксированным взносам не подают уведомление по статье 58 НК. Но чтобы учесть уплаченные взносы при расчете налога по УСН (или ПСН), надо подать заявление по статье 78 НК. Вышли долгожданные разъяснения Минфина.

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Опубликовано письмо от 20.01.2022 № 03-11-09/4254.

Фиксированные взносы можно платить поквартально.

Деньги, перечисленные в счет уплаты фиксированных взносов, будут зачтены в счет исполнения обязанности только при наступлении сроков их уплаты:

  • 31 декабря текущего года;
  • 1 июля следующего года.

Но можно подать заявление о распоряжении путем зачета положительного сальдо на ЕНС в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных взносов.

Таким образом, ИП смогут уменьшить поквартально налог по УСН на взносы, которые будут «выделены» из ЕНП через заявление о зачете.

ФНС на своем сайте разъяснила вышеназванное письмо Минфина.

1. Подавать уведомления по ЕНП на фиксированные взносы – бесполезно. Оно не предусмотрено. Даже если ИП его сдаст, срок уплаты будет считаться 31.12 и 01.07 (с учетом переноса на выходные).

2. Можно уплатить взносы за 2023 год и не подавать заявление о зачете по ст. 78 НК РФ. Тогда сработает установленный НК РФ срок уплаты взносов за 2023 год – 09.01.2024. И на эти взносы можно будет уменьшить налог по УСН за 2024 год. Уменьшать налог за 2023 год нельзя.

3. По фиксированным взносам за 2022 год, уплаченным 09.01.2023 и 03.07.2023, можно уменьшить налог за периоды 2023 года (без заявления о зачете).

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