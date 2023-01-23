Личные финансы

Информацию о доходах депутатов и сенаторов больше не будут публиковать

С 1 марта 2023 года перестанут обнародовать декларации парламентариев. Раньше их ежегодно публиковали в апреле.

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Сведения о доходах депутатов и сенаторов перестанут обнародовать с 1 марта 2023 года, пишут «Ведомости».

Будет публиковаться только статистическая информация о декларациях парламентариев (сколько их подано, были ли в них выявлены нарушения).

Сами суммы доходов и сведения о недвижимости депутатов и сенаторов обнародованы не будут.

До этого парламентарии должны были разглашать сведения о доходах каждый год до 1 апреля.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал указ, по которому военные, силовики и чиновники, которые принимали или будут принимать участие в военных действиях, будут освобождены от декларирования доходов, расходов и имущества.

В апреле 2022 года самым богатым сенатором стал Валерий Пономарев, его доход был 4,2 млрд рублей, а среди депутатов – Владимир Болоцкий с доходом 3,5 млрд рублей.

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