Минфин открыл комментарии к публикациям Telegram. Все пишут про ЕНС и ювелиров

В минувшие выходные Минфин разместил развлекательный пост с ребусом. Этот ребус набрал более 600 комментариев (не по теме ребуса вообще).

На этой неделе вышло уже несколько постов в официальном канале Минфина с возможностью комментировать их.

Люди там высказывают свою боль и возмущение. Причины для негодования: закон № 47-ФЗ, который отменил для ювелиров УСН и ПСН;

ЕНС.

Люди требуют вернуть ювелирам УСН и отменить ЕНС.

Больше всего комментариев от ювелиров.

Они утверждают, что налоговая нагрузка стала для них непомерной и бизнес придется закрыть.

Бухгалтеры и ИП жалуются на бардак с сальдо по ЕНС.