Минфин открыл комментарии к публикациям Telegram. Все пишут про ЕНС и ювелиров

В минувшие выходные Минфин разместил развлекательный пост с ребусом. Этот ребус набрал более 600 комментариев (не по теме ребуса вообще).
На этой неделе вышло уже несколько постов в официальном канале Минфина с возможностью комментировать их.
Люди там высказывают свою боль и возмущение. Причины для негодования:
- закон № 47-ФЗ, который отменил для ювелиров УСН и ПСН;
- ЕНС.
Люди требуют вернуть ювелирам УСН и отменить ЕНС.
Больше всего комментариев от ювелиров.
Они утверждают, что налоговая нагрузка стала для них непомерной и бизнес придется закрыть.
Бухгалтеры и ИП жалуются на бардак с сальдо по ЕНС.