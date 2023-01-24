ЕНП (единый налоговый платеж)

Минфин открыл комментарии к публикациям Telegram. Все пишут про ЕНС и ювелиров

Ранее Минфин размещал в своем канале в Telegram новости без возможности их комментировать. Можно было только ставить лайки. Но сейчас комментарии открыли. И понеслось… Угадайте, о чем Минфину пишут люди? По теме публикаций – ничего.

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В минувшие выходные Минфин разместил развлекательный пост с ребусом. Этот ребус набрал более 600 комментариев (не по теме ребуса вообще).

На этой неделе вышло уже несколько постов в официальном канале Минфина с возможностью комментировать их.

Люди там высказывают свою боль и возмущение. Причины для негодования:

  • закон № 47-ФЗ, который отменил для ювелиров УСН и ПСН;
  • ЕНС.

Люди требуют вернуть ювелирам УСН и отменить ЕНС.

Больше всего комментариев от ювелиров.

Они утверждают, что налоговая нагрузка стала для них непомерной и бизнес придется закрыть.

Бухгалтеры и ИП жалуются на бардак с сальдо по ЕНС.

7 срочных вопросов к Минфину: применение ЕНС/ЕНП, ставки НДФЛ, упрощенная процедура ликвидации юрлица и еще

В телеграм-канале Минфина пиарщики открыли публикации для комментариев. Написала 7 вопросов к Минфину ответы на которые нужны уже сегодня. Присоединяйтесь к обсуждению.

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