‼️ ‼️ Все, что нужно знать про ЕНС и ЕНП бухгалтеру, который работает в 1С

Пройдите курс, чтобы узнать, как теперь работать в программе 1С с ЕНП и ЕНС.
Материал представлен максимально наглядно.
Вы узнаете:
- как перейти на уплату ЕНП в 1С;
- как сделать сверку с ФНС;
- как сформировать уведомление об уплате ЕНП в 1С;
- как заполнять платежные поручения в 2023 году;
- как в программе 1С перенести задолженность по налогам и взносам на ЕНС и оплатить ЕНП.
Скриншот экрана во время просмотра курса
Для вас готовы образцы заполнения уведомления и платежки на ЕНП.
После прохождения курса вы получите удостоверение о повышении квалификации. К курсу.