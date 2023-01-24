ЕНП (единый налоговый платеж)

‼️ ‼️ Все, что нужно знать про ЕНС и ЕНП бухгалтеру, который работает в 1С

Сегодня-завтра многим бухгалтерам предстоит сдать первое уведомление по ЕНП. Наконец, заработали ЛК, можно увидеть сальдо, свериться с налоговой. Правила уплаты налогов изменились, изменилась и 1С: Бухгалтерия 8.3.

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Пройдите курс, чтобы узнать, как теперь работать в программе 1С с ЕНП и ЕНС.

Материал представлен максимально наглядно.

Вы узнаете:

  • как перейти на уплату ЕНП в 1С;
  • как сделать сверку с ФНС;
  • как сформировать уведомление об уплате ЕНП в 1С;
  • как заполнять платежные поручения в 2023 году;
  • как в программе 1С перенести задолженность по налогам и взносам на ЕНС и оплатить ЕНП.

Скриншот экрана во время просмотра курса

Для вас готовы образцы заполнения уведомления и платежки на ЕНП.

После прохождения курса вы получите удостоверение о повышении квалификации. К курсу.

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