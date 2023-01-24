Обзор налоговых новостей

✔️«Клерк» – в годовом рейтинге финансовых СМИ страны!

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли за 2022 год.

Версия для печати

Мы закрыли ТОП-20.

В рейтинге все ну оочень крутые и известные. Но мы единственные, кто пишет для бухгалтеров.

Радуйтесь с нами! Читайте! Добавляйтесь: Красный уголок бухгалтера в Telegram, «Клерк» в VK, Ok.

7 срочных вопросов к Минфину: применение ЕНС/ЕНП, ставки НДФЛ, упрощенная процедура ликвидации юрлица и еще

В телеграм-канале Минфина пиарщики открыли публикации для комментариев. Написала 7 вопросов к Минфину ответы на которые нужны уже сегодня. Присоединяйтесь к обсуждению.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Какие события произошли 24 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

M&M's на время откажется от говорящих конфет в рекламе, выявлен способствовавший одомашниванию собак фактор, на Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пикассо, «ПСЖ» смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке – 7:0

Какие события произошли 24 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще