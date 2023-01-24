Карьера бухгалтера

❓❌ Отчетность не сходится с базой 1С и другие сложности годовой

Основные ошибки, которые вылезают при закрытии года, связаны с несоответствием данных программы и отчетов. Появляются риски, если не свериться с контрольными соотношениями налоговиков.

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Кто заинтересован сдать отчетность без ошибок и в срок – приглашаем на курс «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация».

Этот курс содержит все самые важные изменения, которые произошли в 2022 году и нужны в работе бухгалтера.

На курсе вы:

  • подготовитесь к составлению годовой отчетности за 2022 год;
  • узнаете обо всех изменения в законодательстве по учету и налогообложению;
  • подготовите локальные нормативные акты на 2023 год;
  • сформируете годовую бухгалтерскую и налоговую отчетность по новым правилам;
  • научитесь применять ФСБУ.

Для вас – закрытые вебинары, чаты и мастер-классы >>>

После прохождения курса вы получите удостоверение о повышении квалификации по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Кроме этого еще вы получите сертификат ИПБ России на 40 часов.

Статус аттестованного участника можно показать в Сообществе профессиональных бухгалтеров.

Статус покажет: вашу экспертность среди коллеги и поможет в карьере. Кстати, вы уже создали свой профиль в Сообществе профессиональных бухгалтеров? Приглашаем!

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