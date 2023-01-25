Дальневосточный бизнес будет применять пониженные взносы по уведомлению

Опубликован приказ ФНС от 23.12.2022 № ЕД-7-11/1249@.

Право выбирать дату начала применения пониженных страховых взносов (7,6%) у новых дальневосточных резидентов появилось с 2023 года.

Раньше пониженные взносы шли с получения статуса резидента. Применять льготу можно 10 лет. Но так как сначала в компании может не быть сотрудников, бизнес только раскручивается, то несколько лет пролетало «вхолостую». Льготу не использовали, а срок по ней шел.

С 2023 года можно выбрать дату, от которой будет идти 10-летний отсчет. Для этого надо подать уведомление в ИФНС.

Если в течение 3 лет его так и не направили, то начнет идти срок для льготы.