🙈ФНС путает ИП с фиксированными взносами за 2023 год

Взнос единый. Это связано с объединением ПФР и ФСС в единый СФР.
Но не все еще осознали, что взнос для ИП единый.
Во-первых, людей смущают КБК из приказа Минфина, где есть деление по видам страхования. Но эти КБК не для ИП.
КБК по фиксированному взносу ИП с 2023 года – 182 1 02 02000 01 1000 160.
Во-вторых, бизнесменов путают налоговики, которые сами не разобрались с новыми правилами.
Например, на сайте ФНС опубликована информация о сумме фиксированных взносов-2023 в разрезе ОПС и ОМС со ссылкой на п. 1 ст. 430 НК РФ.
Эта информация – неверная.
В новой редакции НК РФ фиксированные взносы за 2023 год прописаны в п. 1.2 ст. 430 НК РФ. Никакого деления на ОПС и ОМС там нет. Максимальная сумма прописана отдельно для взносов в 1%, а не всех взносов на ОПС, как раньше.
Смотрите в нашей таблице сумму фиксированных взносов за 2023 год и КБК по этим взносам.
Взносы
Сумма
КБК
Фиксированные взносы
45 842
182 1 02 02000 01 1000 160
1% с дохода свыше 300 тыс. рублей
1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061
182 1 02 03000 01 1000 160
Итого (максимальная сумма)
257 061 + 45 842 = 302 903
Платить взносы надо в виде ЕНП. Уведомление по фиксированным взносам не нужно.
КБК вам понадобится, чтобы заполнить заявление на зачет ЕНП в счет взносов. Это, в свою очередь, нужно, чтобы можно было уменьшить на них налоги при УСН и ПСН. Подробнее о таком уменьшении читайте тут.