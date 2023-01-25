Фиксированные взносы ИП

🙈ФНС путает ИП с фиксированными взносами за 2023 год

До 2023 года в НК были прописаны отдельные суммы для фиксированных взносов ИП на пенсионное и медицинское страхование. С 2023 года такого деления нет. Не путайтесь.

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Взнос единый. Это связано с объединением ПФР и ФСС в единый СФР.

Но не все еще осознали, что взнос для ИП единый.

Во-первых, людей смущают КБК из приказа Минфина, где есть деление по видам страхования. Но эти КБК не для ИП.

КБК по фиксированному взносу ИП с 2023 года – 182 1 02 02000 01 1000 160.

Во-вторых, бизнесменов путают налоговики, которые сами не разобрались с новыми правилами.

Например, на сайте ФНС опубликована информация о сумме фиксированных взносов-2023 в разрезе ОПС и ОМС со ссылкой на п. 1 ст. 430 НК РФ.

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Эта информация – неверная.

В новой редакции НК РФ фиксированные взносы за 2023 год прописаны в п. 1.2 ст. 430 НК РФ. Никакого деления на ОПС и ОМС там нет. Максимальная сумма прописана отдельно для взносов в 1%, а не всех взносов на ОПС, как раньше.

Смотрите в нашей таблице сумму фиксированных взносов за 2023 год и КБК по этим взносам.

Взносы

Сумма

КБК

Фиксированные взносы

45 842

182 1 02 02000 01 1000 160

1% с дохода свыше 300 тыс. рублей

1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061

182 1 02 03000 01 1000 160

Итого (максимальная сумма)

257 061 + 45 842 = 302 903

 

Платить взносы надо в виде ЕНП. Уведомление по фиксированным взносам не нужно.

КБК вам понадобится, чтобы заполнить заявление на зачет ЕНП в счет взносов. Это, в свою очередь, нужно, чтобы можно было уменьшить на них налоги при УСН и ПСН. Подробнее о таком уменьшении читайте тут.

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