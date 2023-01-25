Ведение бизнеса

Decathlon продает бизнес в стране

Ретейлер спортивных товаров выставил на продажу свой бизнес. В 2022 году компания приостановила поставки и продажи в РФ.

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Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в РФ, пишет «РБК».

С 27 июня 2022 года «Декатлон» приостановил поставки товаров, временно закрыл розничные магазины и прекратил онлайн-продажи.

У компании два юрлица – «Октоблу» и «Блу Хаус». В общей сложности им принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

Однако эти объекты расположены в не самых доступных для потребителя местах, например, на окраинах городов. Эти площади могут заинтересовать логистические компании, производителей стройматериалов и покупателей из сегмента онлайн доставки еды.

Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков сообщил, что Decathlon будет сложно целиком продать бизнес. Сделка составит примерно 13-15 млрд рублей.

Активы могут заинтересовать отраслевых розничных игроков, а также девелоперов и профессиональные ретейл-фонды.

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