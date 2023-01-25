👌 В Личном кабинете ИП можно сформировать уведомление по ЕНП

В частности, в ЛК ИП картина выглядит так:

1. Выбираем уведомление.

Добавляем обязательство из числа текущих.

Выбор скудный. Среди текущих ФНС предлагает ИП на УСН единственный вариант – налог по УСН.

Можно выбрать УСН. Сейчас отправлять уведомление по УСН не надо. Срок по нему – до 25.04.2023.

Но проведем эксперимент, заполним все реквизиты.

Уведомление готово.

Осталось только подписать и отправить. Но это мы делать пока не будем, потому что срок для УСН еще не наступил.

А вот добавить какие-то другие налоги в уведомление нельзя. ФНС не дает такого выбора. Между тем ИП мог принять сотрудников, сделать выплаты по договору ГПХ и ему бы понадобилось составить сегодня уведомление на НДФЛ.

Но в личном кабинете такой возможности нет.