ЕНП (единый налоговый платеж)

👌 В Личном кабинете ИП можно сформировать уведомление по ЕНП

Сегодня крайний срок для сдачи уведомления по ЕНП (если есть такая обязанность). Сформировать и отправить его можно, в том числе, через личный кабинет на сайте ФНС.

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В частности, в ЛК ИП картина выглядит так:

1. Выбираем уведомление.

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Добавляем обязательство из числа текущих.

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Выбор скудный. Среди текущих ФНС предлагает ИП на УСН единственный вариант – налог по УСН.

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Можно выбрать УСН. Сейчас отправлять уведомление по УСН не надо. Срок по нему – до 25.04.2023.

Но проведем эксперимент, заполним все реквизиты.

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Уведомление готово.

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Осталось только подписать и отправить. Но это мы делать пока не будем, потому что срок для УСН еще не наступил.

А вот добавить какие-то другие налоги в уведомление нельзя. ФНС не дает такого выбора. Между тем ИП мог принять сотрудников, сделать выплаты по договору ГПХ и ему бы понадобилось составить сегодня уведомление на НДФЛ.

Но в личном кабинете такой возможности нет.

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