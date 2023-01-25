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Газпромбанк вынужден отказаться от трансграничных переводов в долларах

Банк продолжит в полном объеме обслуживать долларовые счета и депозиты клиентов.

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С 27 января 2023 года Газпромбанк прекратит трансграничные переводы в долларах, сообщает «Коммерсант».

«Это никак не повлияет на работу Газпромбанка, обслуживание счетов и депозитов наших клиентов в долларах продолжится в полном объеме. Все обязательства перед клиентами выполняются во всех валютах по-прежнему, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам», – сообщили в Газпромбанке.

Американские банки JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon в одностороннем порядке решили прекратить обслуживание корсчетов Газпромбанка.

Такое решение – личная инициатива иностранных банков, оно не связано с санкциями, с отключением от SWIFT или с заморозкой счетов.

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