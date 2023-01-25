Сбербанк впервые разработал и зарегистрировал программу для управления банкоматами

Сбербанк первым среди банков страны зарегистрировал собственное программное обеспечение (ПО) для банкоматов в реестре Минцифры, сообщается на сайте «Сбера».
Программное обеспечение InterSphere включено в реестр отечественного ПО. Софт управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными.
На InterSphere работает 80% банкоматов «Сбера». Компания будет продавать свой продукт на внутреннем рынке, чтобы снизить зависимость от иностранных вендоров.
Также с помощью InterSphere можно управлять системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами.