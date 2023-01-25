Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги

Малый и средний бизнес теперь сможет получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также о профилактических визитах контролирующих органов. Об этом сообщается на сайте Корпорации МСП.

Предпринимателей будут предупреждать обо всех федеральных и региональных проверках через цифровую платформу МСП.РФ. Информация также будет доступна в личном кабинете на Госуслугах.

«Бизнес теперь сможет заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться к визиту контролеров. Непосредственно во время проверки любой предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об этом нам через „Сервис 360“ на Цифровой платформе», – сообщил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Информация «подтягивается» из Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, который ведет Генпрокуратура.

Уведомления будет приходить не позднее, чем за пять рабочих дней до профилактического визита. О выездной внеплановой проверке сообщат за 24 часа.

Календарь плановых проверок появится после согласования с инспекциями.

Как только предупреждение появится, пользователь сможет увидеть детали контрольных мероприятий. От профилактических визитов можно отказаться.