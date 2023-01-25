Производство отечественных роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 готово к запуску

Минцифры сообщило, что во втором квартале 2023 года запустят производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6, пишет «ТАСС».
«Оборудование проходит финальные этапы тестирования, производство запланировано на второй квартал 2023 года», – сообщают в Минцифры.
Современный стандарт Wi-Fi 6 подойдет для подключения большого числа гаджетов. Роутеры можно устанавливать в офисных помещениях, кафе и других общественных местах.
Купить оборудование может любой заказчик. В 2023 году производитель поставит на рынок 50 тыс. роутеров, а в 2024 году – 200 тыс.