Интернет и IT

Производство отечественных роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 готово к запуску

Этот стандарт будет актуален для общественных мест, где к Интернету подключается множество гаджетов.

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Минцифры сообщило, что во втором квартале 2023 года запустят производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6, пишет «ТАСС».

«Оборудование проходит финальные этапы тестирования, производство запланировано на второй квартал 2023 года», – сообщают в Минцифры.

Современный стандарт Wi-Fi 6 подойдет для подключения большого числа гаджетов. Роутеры можно устанавливать в офисных помещениях, кафе и других общественных местах.

Купить оборудование может любой заказчик. В 2023 году производитель поставит на рынок 50 тыс. роутеров, а в 2024 году – 200 тыс.

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