🧭 Разберитесь в ключевых изменениях 2023 года

Новые вопросы появляются ежедневно. Вот, к примеру, задают про НДС.

Не все разобрались со справками о трудовом стаже.

Есть разное понимание, как теперь уменьшать авансы по УСН на сумму фиксированных взносов.

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