Повышение квалификации для бухгалтеров

🧭 Разберитесь в ключевых изменениях 2023 года

С нового года надо опять перестраивать рабочие процессы из-за ключевых изменений. Больше всего бухгалтеров сейчас беспокоят уведомления по ЕНП, сверка, лихорадит ювелирку: организации и ИП, которые производят и продают ювелирные изделия, автоматически лишились права на УСН.

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Новые вопросы появляются ежедневно. Вот, к примеру, задают про НДС.

Не все разобрались со справками о трудовом стаже.

Есть разное понимание, как теперь уменьшать авансы по УСН на сумму фиксированных взносов.

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Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговая отчетность

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

С 1 января 2023 года заработал единый Социальный Фонд после объединения ПФР и ФСС. А также введен ЕНП – единый налоговый платеж. В связи с этим обновили ряд отчетных форм. Расскажем о новых формах отчетности в 2023 году.

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах «1С» произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «Зарплате и управлении персоналом 8» при расчете и выплате аванса.

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги

Уведомления о проверках будут приходить онлайн через цифровую платформу МСП.РФ и отобразятся в личном кабинете на Госуслугах. От проведения профилактических визитов можно отказаться.

6-НДФЛ

🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС

Если аванс за декабрь выплачен в декабре, а вторая часть зарплаты – в январе, то НДФЛ с аванса исчислен в январе при выплате зарплаты. Его надо уплатить до 30.01.2023. Но он войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

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