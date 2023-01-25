Оплачивать покупки цифровые картами стали на 25% чаще

Количество транзакций по цифровым картам ВТБ за 2022 год увеличилось на 25% к прошлому году и достигло 60 млн операций, сообщается на сайте банка.

В 2022 году по цифровым картам прошли платежи на общую сумму 63 млрд рублей.

В основном клиенты оплачивали покупки виртуальными картами платежной системы «Мир». На такой способ оплаты пришлось 42 млрд рублей. Платежи по другим картам сократились вдвое.

Цифровые банковские карты бессрочные, их не надо перевыпускать, они не могут быть утеряны или украдены.

Начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева сообщила, что в 2023 году оборот по цифровым картам увеличится на 15-20%.