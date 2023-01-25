Карьера бухгалтера

💡 Карьерный капитал бухгалтера: что это такое и как его наращивать

Вы (и большинство) привыкли развивать карьеру, переходя от работы к работе. Но настоящая карьера – не смена работ, а планомерное повышение собственной стоимости.

Версия для печати
💡 Карьерный капитал бухгалтера: что это такое и как его наращивать
Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels

HRы учат представлять свою карьеру как портфель инвестиций, а управлять – как капиталом. 

Начало года – самое время подумать:

  • вырос ли ваш карьерный капитал в 2022 году?
  • что вы можете запланировать для своего карьерного капитала на 2023 год?

Если вы хотите, чтобы линия вашей профессиональной жизни показывала растущую прямую, а не вялую горизонталь, наращивайте релевантность трендам на рынке труда.

С этим поможет Сообщество профессиональных бухгалтеров.

Становитесь участником, это бесплатно.

Заполните свой карьерный профиль, а мы подскажем, в чем вам можно продвинуться, чтобы стать конкурентоспособным и больше зарабатывать.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговая отчетность

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

С 1 января 2023 года заработал единый Социальный Фонд после объединения ПФР и ФСС. А также введен ЕНП – единый налоговый платеж. В связи с этим обновили ряд отчетных форм. Расскажем о новых формах отчетности в 2023 году.

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах «1С» произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «Зарплате и управлении персоналом 8» при расчете и выплате аванса.

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги

Уведомления о проверках будут приходить онлайн через цифровую платформу МСП.РФ и отобразятся в личном кабинете на Госуслугах. От проведения профилактических визитов можно отказаться.

6-НДФЛ

🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС

Если аванс за декабрь выплачен в декабре, а вторая часть зарплаты – в январе, то НДФЛ с аванса исчислен в январе при выплате зарплаты. Его надо уплатить до 30.01.2023. Но он войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

Читать еще