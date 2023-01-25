💡 Карьерный капитал бухгалтера: что это такое и как его наращивать

HRы учат представлять свою карьеру как портфель инвестиций, а управлять – как капиталом.

Начало года – самое время подумать:

вырос ли ваш карьерный капитал в 2022 году?

что вы можете запланировать для своего карьерного капитала на 2023 год?

Если вы хотите, чтобы линия вашей профессиональной жизни показывала растущую прямую, а не вялую горизонталь, наращивайте релевантность трендам на рынке труда.

С этим поможет Сообщество профессиональных бухгалтеров.

Становитесь участником, это бесплатно.

Заполните свой карьерный профиль, а мы подскажем, в чем вам можно продвинуться, чтобы стать конкурентоспособным и больше зарабатывать.