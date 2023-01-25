💡 Карьерный капитал бухгалтера: что это такое и как его наращивать

HRы учат представлять свою карьеру как портфель инвестиций, а управлять – как капиталом.
Начало года – самое время подумать:
- вырос ли ваш карьерный капитал в 2022 году?
- что вы можете запланировать для своего карьерного капитала на 2023 год?
Если вы хотите, чтобы линия вашей профессиональной жизни показывала растущую прямую, а не вялую горизонталь, наращивайте релевантность трендам на рынке труда.
С этим поможет Сообщество профессиональных бухгалтеров.
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