«Точка» предлагает сервис для поиска поставщиков в Турции

Банк «Точка» запустил сервис, в котором можно найти поставщиков в Турции, заключить с ними сделку и организовать доставку товара в Россию.

Сервис бесплатный, но есть минимальная сумма закупки партии товара. Предпринимателю нужно оставить заявку, а затем банк вышлет ему каталог турецких поставщиков, с которыми работает.

«Точка» работает только с заказами от $25 тысяч.

Сейчас в каталоге есть поставщики электроники, бытовой химии и товаров для красоты и здоровья, автозапчастей, промышленного оборудования и сырья для производств. Если нет подходящего варианта, можно оставить заявку – банк будет искать поставщика под конкретный запрос.

Оплатить поставку можно в рублях и лирах. Если счета в турецкой валюте нет, банк поможет его открыть.