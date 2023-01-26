В проектах по новым налоговым льготам будут указывать их цель

Такое заключение содержится в докладе Счетной палаты по анализу налоговых расходов бюджета.

Из 25 проанализированных законопроектов по введению 56 льгот, только в трех были обозначены критерии оценки, говорится в докладе.

Счетная палат проверила эффективность налоговых расходов в виде льгот по ввозным пошлинам и сборам.

Выяснилось, что некоторые льготы не были востребованы из-за отсутствия плательщиков, которые могли бы воспользоваться правом на получение этих льгот.

То есть, некоторые льготы на бумаге есть, но на практике ими никто не пользуется.

Счетная палата рекомендовала Минфину провести работу по уточнению методики оценки, а также усилить контроль за проведения оценки эффективности налоговых льгот.