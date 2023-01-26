😛 Налоговики не будут делать сервис для платежек-уведомлений

На сайте ФНС есть сервис для формирования платежных документов на уплату налогов. Но там можно сделать только платежку на ЕНП.

Налоговикам задали вопрос – в каком сервисе ФНС (может быть в ЛК) можно сформировать платежку-уведомление?

Ответ – ни в каких.

Поскольку платежки-уведомления – это временная мера (в течение 2023 года), то реализация таких функций в сервисах и личных кабинетах нецелесообразна.

Такой ответ дает ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Так что выкручивайтесь сами, если хотите применять платежки.

Кстати, в 1С также автоматически без лишних телодвижений формируется платежка только на ЕНП.

Бухгалтеры должны вручную переделать ее в платежку-уведомление, меняя КБК, ОКТМО, период или добавить в список налогов нужные налоги с КБК.

ФНС на своей странице рекомендует использовать уведомления, а не платежки. Но многие, по крайней мере, на первых порах используют платежки.