Общество

Частным клиникам могут запретить проводить аборты

Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины. Это слова патриарха Кирилла на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч.

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Церковь в лице патриарха Московского и всея Руси Кирилла призывает запретить частным клиникам проводить аборты, пишет «Коммерсант».

До аборта женщин предлагают обязать пройти консультацию психолога и послушать сердцебиение плода.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила требовать от замужних женщин согласие мужа для проведения аборта по собственному желанию.

«...коммерческая медицина нередко не исполняет те важные "антиабортные" ограничения, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви»,– сказал патриарх Кирилл.

Председатель патриаршей комиссии Федор Лукьянов также предложил считать медицинским показанием для аборта угрозу только для здоровья матери.

Он дополнил, что в России нужно ввести уголовную и административную ответственность за незаконное проведение абортов и их рекламу. Священник также призвал бороться с медикаментозными абортами в частных клиниках.

Напомним, что в ноябре вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать вопрос о целесообразности запрета на проведение аборта несовершеннолетним с 15 лет без согласия родителей.

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