Частным клиникам могут запретить проводить аборты

Церковь в лице патриарха Московского и всея Руси Кирилла призывает запретить частным клиникам проводить аборты, пишет «Коммерсант».

До аборта женщин предлагают обязать пройти консультацию психолога и послушать сердцебиение плода.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила требовать от замужних женщин согласие мужа для проведения аборта по собственному желанию.

«...коммерческая медицина нередко не исполняет те важные "антиабортные" ограничения, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви»,– сказал патриарх Кирилл.

Председатель патриаршей комиссии Федор Лукьянов также предложил считать медицинским показанием для аборта угрозу только для здоровья матери.

Он дополнил, что в России нужно ввести уголовную и административную ответственность за незаконное проведение абортов и их рекламу. Священник также призвал бороться с медикаментозными абортами в частных клиниках.

Напомним, что в ноябре вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать вопрос о целесообразности запрета на проведение аборта несовершеннолетним с 15 лет без согласия родителей.