Свыше 1 млрд рублей пойдет на поддержку занятости в новых регионах

Правительство в 2023 году направит свыше 1 млрд рублей на выплату пособий по безработице россиянам, проживающим на новых территориях, пишет ТАСС. Об этом премьер-министр Мишустин сообщил сегодня, открывая заседание кабинета министров.

«... Для предоставления такой поддержки в новых областях и республиках правительство направит свыше 1 млрд рублей на текущий год», – сообщил глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается.

Председатель кабмина поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру труда и соцзащиты Антону Котякову внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам.