Новые регионы подключают к системе соцстрахования. Это гарантирует их жителям оплату больничных

Правительство подготовило проект закона, который гарантирует жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей оплату больничных, а также определяет правила назначения пособий, пишет ТАСС.
«Причем, если раньше человеку были назначены такие выплаты в большем размере, до 1 марта они сохранятся в прежнем объеме», – уточнил Мишустин.
Председатель правительства подчеркнул, что жители четырех новых регионов смогут получать и компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях по российскому законодательству.